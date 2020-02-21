Изучена активность на сайтах знакомств

21.02.2020, 13:52, Новости дня

Российские исследователи рассказали, что на сайтах знакомств активность не изменяется в зависимости от возраста. Более того, оказалось, что пользователи в возрасте 55-65 лет являются такими же активными, как и люди в возрасте 25 лет.

В ходе недавно проведенного исследования эксперты пытались понять, насколько популярными являются сайты знакомств для людей, чей возраст гораздо старше 25 лет. Изначально предполагалось, что активность пользователей будет значительно отличаться от их возраста. Однако полученные данные приятно впечатлили ученых, ведь разница не была зафиксирована вовсе. Чаще всего в интернете знакомятся пользователи в возрасте 25-44 лет.

Также выяснилось, что на сайтах знакомств чаще регистрируются мужчины, чем женщины. При этом один пользователь может быть одинаково активным одновременно на двух или трех сайтах знакомств.