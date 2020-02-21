Найдена связь между вирусами и бактериями

21.02.2020, 13:52, Новости дня

Эксперты рассказали, что в ходе проведенного исследования им удалось определить связующий элемент между вирусами и бактериями. Оказалось, им являются пожирающие вирусы микроорганизмы.

Американские исследователи на протяжении длительного периода времени занимались изучением примерно 30 разных сред существования. Полученные данные позволили специалистам открыть связующий элемент между вирусами и бактериями – бактериофаги. Ученые отметили, что найденные бактериофаги обладают мощными геномами, которые способствуют произведению заражения бактерий. Как отметили эксперты, самым исполинским был элемент, состоящий из 735 тысяч пар разных формирований.

Кроме того, открытые исполинские бактериофаги также содержали составляющие CRISPR, которые функционируют подобно защитной оболочке от вирусов.



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