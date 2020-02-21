Экс-министра обороны Украины заочно приговорили за призывы к терактам в России

21.02.2020, 13:51, Новости дня

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии общего режима за призывы к терактам в России.

Прокурор попросил суд приговорить Гриценко к девяти годам колонии, однако защита настаивала на оправдании, передает РИА «Новости». 

Каждое из двух спорных высказываний политика обвинение оценило в шесть лет колонии, а в целом – в девять, «по совокупности эпизодов путем частичного сложения наказаний».

Также прокурор попросил после освобождения на четыре года запретить Гриценко заниматься «деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в интернете».

В свою очередь адвокат Дмитрий Динзе заявил, что Гриценко в момент высказываний был защищен функциональным иммунитетом от привлечения к уголовной ответственности на территории других стран. Адвокат попросил суд об оправдательном приговоре.

Подсудимый в зале суда отсутствовал, рассмотрение дела проходило в заочном порядке. Гриценко обвиняется в РФ по ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к терроризму».

В сообщении на сайте СК указывается, что в 2014 и 2017 годах Гриценко, тогда уже не министр и не депутат, высказал мысль, что граждане РФ тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и предложить взрывать российские поезда с боевой техникой.

Также, по его словам, на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге.

Ранее Интерпол отказался сотрудничать с Россией в вопросе выдачи Гриценко. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Турция вслед за США не смогла отличить оппозицию в Сирии от «ан-Нусры»

19.01 / Россияне вошли в тройку лидеров по покупке жилья в Турции

15.12 / Опубликовано фото затонувшего дока с подлодкой в Севастополе

06.02 / Оркестр из Владимира выступит на московском концерте в честь дня рождения Анны Герман

07.02 / Пентагон отправил два самолета с эвакуированными из Уханя гражданами США

03.12 / Киев перед «нормандской» встречей утвердил сценарии реинтеграции Донбасса

05.12 / Названы страны, где лучше оставаться в отелях

07.02 / Китай выделил на борьбу с коронавирусом около 10 млрд долларов

26.01 / Москалькова решила поддержать ходатайство израильтянки Иссахар о помиловании

23.01 / Дубилет надеется, что в Украине создадут Единый реестр украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика