Кремль оценил принимаемые в Москве меры в связи с коронавирусом

21.02.2020, 13:51, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о ситуации с коронавирусом в стране, заявил, что не может быть и речи о дискриминации граждан Китая, все действия согласовываются по дипломатическим каналам.

«Здесь, конечно, однозначно можно сказать, что мы дорожим нашими отношениями с Китайской народной республикой. Все действия согласовываются с китайцами, китайское руководство ставится в известность по дипломатическим каналам. Безусловно, мы абсолютно солидарны с нашими китайскими друзьями в этот нелегкий для Китая момент, вы знаете, что и помощь оказывается, и адресуются все время китайцам предложения об оказании другой помощи, возможно, которая может быть им необходима», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, насколько в Кремле считают правильной тактику, проводимую московской мэрией в отношении граждан Китая, и не может ли это оказать влияния на отношения с КНР.

«Поэтому, конечно, не может идти и речи о том, чтобы предпринимались какие-то действия дискриминационного характера. Но еще раз повторюсь, все равно меры должны приниматься, главная задача – это по возможности оградить россиян и нашу страну от проникновения коронавируса. По конкретике все-таки лучше обращаться в штаб», – добавил он.

Песков подчеркнул, что не слышал заявлений об «изоляции китайцев» от кого бы то ни было и порекомендовал журналистам обратиться за разъяснениями в мэрию Москвы.

Напомним, ранее в пятницу Собянин сообщил, что режим дезинфекции усилили в Москве в местах массового сосредоточения людей в связи с ситуацией с коронавирусом: на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках.



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