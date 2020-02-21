Das Erste — Меркель и Макрон позвонили Путину, чтобы восстановить перемирие в Идлибе

21.02.2020, 13:47, Новости дня

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон выразили беспокойство по поводу тяжёлой гуманитарной ситуации в Сирии в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Канцлер Германии и президент Франции потребовали немедленного прекращения боевых действий в провинции Идлиб, а также заявили о готовности встретиться с российским лидером и его турецким коллегой Эрдоганом для политического решения проблемы, пишет немецкий телеканал Das Erste.



Reuters

Катастрофическая гуманитарная ситуация в сирийской провинции Идлиб побудила Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона созвониться с Москвой, пишет немецкий телеканал Das Erste.

Канцлер Германии и президент Франции в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразили обеспокоенность по поводу катастрофической гуманитарной ситуации в охваченной тяжёлыми боями сирийской провинции Идлиб. Меркель и Макрон потребовали немедленного прекращения боевых действий и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи для нуждающихся.

В ходе разговора оба политика заявили о готовности встретиться с Путиным и турецким президентом Эрдоганом для достижения политического решения проблемы. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Как отмечается в материале, РФ является важнейшим союзником главы сирийского государства Башара Асада. В Кремле отметили важность принятия действенных мер против террористической угрозы. Однако при этом необходимо соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирии, настаивает российская сторона.

Также Владимир Путин предупредил о негативных гуманитарных последствиях для населения, которые необходимо предотвратить. Ранее французский президент Макрон резко осуждал атаки сирийских правительственных войск на Идлиб и призывал Совет Безопасности ООН к действию. В Брюсселе он обращал внимание на то, что в регионе уже на протяжении недель разворачивается «гуманитарная драма», отмечает немецкий телеканал.

ЕС также резко раскритиковал последнее военное наступление на охваченную тяжёлыми боями сирийскую провинцию Идлиб. Наступления со стороны правительственных войск и их союзников приводят к человеческим страданиям и являются неприемлемыми, сказано в декларации, принятой на саммите ЕС в Брюсселе этой ночью. «ЕС призывает всех игроков немедленно прекратить военные действия», — цитирует Das Erste соответствующее заявление Евросоюза.

Также европейские страны настаивают н том, чтобы все стороны конфликта соблюдали международное право и предоставили беспрепятственный доступ гуманитарной помощи для нуждающихся. Очень важно, чтобы нарушители международного права и прав человека были призваны к ответу, считают в ЕС. Рассматривать дела, касающиеся ситуации в Сирии, должен Международный уголовный суд.

Как напоминает немецкий телеканал, за последнее время положение в Идлибе обострилось. По данным ООН, с начала декабря беженцами стали около 900 тыс. сирийцев, вынужденные покинуть свои дома из-за наступления правительственных войск и распространения насилия. В прошлом году сирийская армия начала последнее большое наступление на оплот мятежников в районе Идлиба. Несмотря на перемирие, в минувшие недели атаки продолжались, и правительственные войска смогли отвоевать значительные территории, считает Das Erste.

Идлиб преимущественно контролируется группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Сирия и поддерживающая её РФ аргументируют свои действия борьбой с террористами. Между тем, в боевых действиях регионе участвуют и умеренные повстанцы, уверяет Das Erste.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.