В Кремле ответили на вопрос о международном расследовании убийства Немцова

21.02.2020, 13:44, Новости дня

Расследование убийства политика Бориса Немцова проводится по российским законам и никакие международные расследования на территории страны проводиться не могут, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«У нас есть наше законодательство, и по нашему законодательству расследованием занимаются следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории Российской Федерации проводиться не могут и не должны», – Песков в ответ на вопрос о том, заинтересован ли Кремль в проведении международного расследования этого дела, передает ТАСС.

Представитель Кремля не стал комментировать направленный МИД РФ отказ ОБСЕ в предоставлении доступа к материалам дела со ссылкой на государственную тайну. Песков посоветовал обратиться за комментариями в российское внешнеполитическое ведомство.

Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Алиев заявил о готовности поставлять нефть в Белоруссию

08.02 / Российские политики соболезнуют в связи с гибелью депутата Хайруллина

29.01 / Новый коронавирус оказался опаснее, чем считалось раньше

08.02 / Винник начал выходить из 40-дневной голодовки

21.02 / Бородянский: На должность главы Госэтнополитики я искал агностика

24.12 / Эксперт рассказал о последствиях крушения Су-57

21.01 / Автоновости: Cамый дорогой Lexus в истории продали за 123 млн рублей

16.02 / Чемпионат мира по биатлону. Итальянка Вирер выиграла гонку преследования

24.12 / Трамп об импичменте: Эта охота на ведьм должна закончиться сейчас

27.12 / Православные тролли и «молодежные русские»: как ультраправые пытаются встать с колен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика