В Кремле ответили на вопрос о международном расследовании убийства Немцова

21.02.2020, 13:44, Новости дня

Расследование убийства политика Бориса Немцова проводится по российским законам и никакие международные расследования на территории страны проводиться не могут, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«У нас есть наше законодательство, и по нашему законодательству расследованием занимаются следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории Российской Федерации проводиться не могут и не должны», – Песков в ответ на вопрос о том, заинтересован ли Кремль в проведении международного расследования этого дела, передает ТАСС.

Представитель Кремля не стал комментировать направленный МИД РФ отказ ОБСЕ в предоставлении доступа к материалам дела со ссылкой на государственную тайну. Песков посоветовал обратиться за комментариями в российское внешнеполитическое ведомство.

Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.