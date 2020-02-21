Мнение: Пещера (современной Украины)

21.02.2020, 13:40, Разное

Безусловно, вчерашний день был днём современной Украины. Когда сатанеющие толпы готовы были растерзать соотечественников, эвакуированных из Китая.

Степень одичания впечатляет. Настолько, что это заметили и западные СМИ, для которых Украина — это примерно где Сомали или ЦАР по степени интереса к ней. Если у украинцев были иллюзии про европейский путь, то сейчас о них стоит забыть. Ненависть к чужим — это сегодня дикость. Но к своим — вообще за гранью.

Расчеловечивание — это всегда двустороннее движение. Отказывая кому-то в праве считаться людьми, улюлюкающие неандертальцы сами перестали ими считаться и быть.