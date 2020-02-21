В Кремле отреагировали на заявление Лукашенко о «неожиданном предложении» от Путина

21.02.2020, 13:37, Новости дня

Россия и Белоруссия продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отказался раскрыть детали переговоров глав двух государств, отметив, что «каждая сторона делает свою собственную калькуляцию».

Песков сообщил, что во время телефонных переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко «обсуждались различные вопросы, связанные с поставками российской нефти, со стоимостью», передает ТАСС.

«Поставки осуществляет не российское государство, а осуществляют российские нефтяные компании», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля сообщил, что в четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак провел совещание, чтобы «понять позицию нефтяных компаний относительно цен, по которым они хотят продавать свою нефть белорусским товарищам».

По его словам, разные нефтяные компании высказывали свои позиции относительно возможных цен, скидок.

«Естественно, не может идти и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре», – сказал пресс-секретарь президента.

Песков признался, что не может «передать нюансы» обсуждения Путиным и Лукашенко нефтяной темы. «Работа будет продолжена, действительно дано поручение правительству Белоруссии продолжить контакты с нашими и компаниями, и с представителями российской стороны», – сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что речи о компенсациях из бюджета нефтяным компаниям РФ в случае поставок нефти в Белоруссию по сниженной цене пока не идет.

Ранее в пятницу Лукашенко сообщил, что в ходе телефонного разговора получил «неожиданное предложение» от президента РФ Владимира Путина. По словам главы Белоруссии, Москва согласилась компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин. Также РФ предложила сохранить финансовые условия 2019 года по поставкам российской нефти, утверждает Лукашенко.

В Кремле подтвердили факт переговоров, не раскрыв детали телефонного разговора.