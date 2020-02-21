Названы три жизненные цели российского мужчины

21.02.2020, 13:37, Новости дня

Мужчины в РФ готовы много работать, чтобы жить в зарегистрированном браке и растить детей, но за работу хотят получать высокую зарплату, сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения 2020.

«По данным Росстата три жизненные цели являются для российского мужчины самыми важными – это материальное благополучие семьи, ребенок и собственное жилье. Чтобы жить в зарегистрированном браке с супругой, со своей семьей, мужчина готов много работать, но хочет получать и высокую заработную плату за свою работу», – передает ТАСС сообщение медиаофиса.

При этом уточняется, что на основе данных выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, средний возврат вступления мужчины в брак составляет 27 лет.

«58,6% опрошенных мужчин считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни. Еще 31,4% согласились с тем, что регистрация в ЗАГСе весьма желательное мероприятие», – говорится в сообщении.

При этом только 10% не видят нужды официально оформлять отношения.

«Половина мужчин в идеале хотели бы воспитывать двоих детей. А 20% рассчитывают завести троих. Среди помех к рождению желаемого числа детей чаще всего мужчины называют материальные трудности, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные трудности», – говорится в сообщении медиаофиса.

Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения проводилось в 2017 году во всех субъектах Российской Федерации с охватом 15 тыс. домохозяйств. Как пояснили в Росстате, подобное наблюдение проводится в РФ раз в пять лет. Основной целью исследования является сбор статистической информации, которая отражает изменения в репродуктивном поведении населения и взаимоотношений в семье.