Огненную посадку самолета в США сняли на видео

21.02.2020, 13:31, Новости дня

В Сети появилось видео из аэропорта города Дейтона-Бич во Флориде на юго-востоке США, где в минувший четверг, 20 февраля, совершил аварийную посадку самолет Cessna 510 Citation Mustang.

Частный реактивный двухмоторный самолет приземлился на "брюхо" из-за проблем с шасси. Этот момент запечатлел на камеру своего смартфона один из очевидцев.

На кадрах видно, как воздушное судно скользит по полосе, оставляя за собой огненный факел.

Как сообщают СМИ, на борту Cessna находились два человека, они не пострадали и сумели самостоятельно эвакуироваться в безопасное место. Подоспевшие пожарные залили самолет пеной и быстро справились с возгоранием.

Аэропорт был вынужден временно прекратить прием и отправку рейсов.