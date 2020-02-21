Огненную посадку самолета в США сняли на видео

21.02.2020, 13:31, Новости дня

В Сети появилось видео из аэропорта города Дейтона-Бич во Флориде на юго-востоке США, где в минувший четверг, 20 февраля, совершил аварийную посадку самолет Cessna 510 Citation Mustang.

 

Частный реактивный двухмоторный самолет приземлился на "брюхо" из-за проблем с шасси. Этот момент запечатлел на камеру своего смартфона один из очевидцев.

На кадрах видно, как воздушное судно скользит по полосе, оставляя за собой огненный факел.

Как сообщают СМИ, на борту Cessna находились два человека, они не пострадали и сумели самостоятельно эвакуироваться в безопасное место. Подоспевшие пожарные залили самолет пеной и быстро справились с возгоранием.

Аэропорт был вынужден временно прекратить прием и отправку рейсов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Финские каникулы главы СК Бастрыкина обошлись казне в 8 млн рублей — «МБХ Медиа»

02.01 / В Турции задержали семерых по делу о побеге экс-главы Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан

21.01 / Бизнесмену из «списка Титова» Каковкину изменили приговор на условный

24.12 / Тело подозреваемого в изнасиловании нашли в суде Петербурга

07.02 / Кузбасс нашел применение углю в случае отказа Польши от закупок

30.01 / В Конституции предложили закрепить положение о семье как «союзе мужчины и женщины»

07.02 / Увидеть запуск «Союза» на Восточном в 2019 году приехало 2 тысячи туристов

09.12 / Глава ОКР пообещал сделать все ради выступления РФ в Токио-2020 под своим флагом

04.12 / Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

31.12 / Мединский рассказал о важных решениях Путина в сфере культуры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика