Российских дачников хотят штрафовать за борщевик на участках

21.02.2020, 13:30, Разное

Совет Федерации предложил Министерству Юстиции России ввести для российских дачников штраф за наличие борщевика на участках. Это ядовитое растение может вызвать ожоги при контакте с кожей человека, сообщает Ura.ru.

Сенаторы пояснили, что в период цветения борщевик испускает пыльцу, которая вызывает аллергию у многих людей. Физических лиц в Совфеде предложили штрафовать на 2-3 тысячи рублей, должностных – на 5-10 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – на 7-12 тысяч рублей, а юридических лиц – на 20-30 тысяч рублей.