Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

21.02.2020, 13:30, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетовал, что политологи все время куда-то "уходят" Владимира Путина. Так он прокомментировал исследование Центра политической конъюнктуры, посвященное страхам россиян из-за ухода Путина с поста президента в 2024 году​​​.

Песков напомнил, что Путин находится только в начале своего президентского срока. "Он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации, еще раз повторяю, в начале электорального срока", — сказал пресс-секретарь.

По его словам, у президента "планов громадье, работы много, проблем много, достижений много, а его все время куда-то уходят, а потом это неистово обсуждают".

Ранее директор ЦПК Алексей Чеснаков рассказал, что у россиян есть страхи по поводу ухода Путина. В частности, люди боятся потери авторитета страны на международной арене и даже территориальных претензий. Более половины опрошенных считают, что ситуация в РФ может ухудшится. Также среди страхов россиян – обострение межнациональных конфликтов, рост коррупции и нарастания угрозы со стороны США.

В целом же, по словам авторов исследования, Путин остается самым популярным политиком в стране, который не имеет конкурентов, способных заменить его.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Захарова высказала претензии в адрес генсека ООН

09.01 / Канада обеспечит полноценное расследование авиакатастрофы в Иране – Трюдо

20.02 / Остановит ли коронавирус измерение температуры в аэропортах?

22.12 / Во Львове прогремел взрыв в многоэтажке

03.02 / Грецкие орехи замедляют когнитивные нарушения у пожилых людей

03.02 / Ряд законов в Украине переведут на английский, чтобы они были доступны для инвесторов – Стефанчук

19.02 / «Я не буду в день Революции достоинства разговаривать с Шарием». Ирина Геращенко покинула телеэфир после включения блогера. Видео

07.01 / Франция захотела перезапустить экономические отношения с Россией

08.02 / Стивен Кинг договорился с томской школьницей об экранизации его рассказа

18.02 / Серия «А». «Милан» с минимальным счетом обыграл «Торино»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика