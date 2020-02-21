Onuka уходит в творческий отпуск

21.02.2020, 13:30, Новости дня

Фронтвумен украинской группы Onuka Ната Жижченко сообщила в Instagram, что уходит в творческий отпуск.

«Чтобы уверенно двигаться в будущем дальше, сегодня мы решили взять перерыв в гастролях и всяческих интервью. Время на каникулах планируем потратить, банально, но только на запись нового материала. Вернуться на сцену же планируем с приходом лета, но о лайвах – чуть позже. В общем, постараюсь рассказывать обо всем, что с нами происходит, на наших страницах в соцсетях», – написала она.

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Аби впевнено рухатись у майбутньому далі, сьогодні ми вирішили взяти перерву в гастролях та усіляких інтерв’ю. Час на канікулах плануємо витратити, банально, але тільки на запис нового матеріалу. Повернутися на сцену ж плануємо з приходом літа, але про лайви — трохи згодом. * Загалом намагатимуся розповідати про все, що з нами відбувається, на наших сторінках у соцмережах. * Фото: @dobrevalex

Публикация от ONUKA (@onukaofficial) 20 Фев 2020 в 4:13 PST

Украинская электро-фолк-группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. Своим названием проект Onuka («Внучка») обязан деду солистки группы Наты Жижченко (родилась 22 марта 1985 года в Киеве) – Александру Шленчику, мастеру фольклорных музыкальных инструментов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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