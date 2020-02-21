Кремль назвал параноидальными заявления американской разведки

21.02.2020, 13:30, Новости дня

Заявления ЦРУ о том, что РФ предпринимает попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года для переизбрания президента Дональда Трампа, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

"Очередные параноидальные сообщения, которых, к сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", — сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее в газете The New York Times появилась статья о том, что американская разведка предупредила законодателей США, что Россия вмешивается в президентские выборы 2020 года, чтобы переизбрать нынешнего президента.

По мнению первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, новости о якобы помощи РФ в переизбрании Дональда Трампа связано только с началом предвыборной гонки в США.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск

30.01 / ЧП в Домодедове: «террористка» устроила переполох в столичном аэропорту

05.12 / «Гисметео» пообещал минус 34 на Новый год

06.02 / Продажи японских автомобилей в Южной Корее в январе снизились на 65%

19.01 / Le Figaro — «интересы ребёнка превыше всего» — в Париже протестуют против права на ЭКО для лесбийских пар и одиноких женщин

01.02 / Минобороны рассказало о подготовке к эвакуации россиян из Китая

06.01 / Ремонт дорог по-Вологодски. Рабочие укладывают асфальт на толстый слой снега

07.02 / США заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»

21.01 / Украинские компании потребовали от Киева повышения пошлин на дизтопливо и газ из России

28.01 / Подозреваемого в поджоге работницы магазина задержали в Пермском крае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика