Арахамия участвовал в шоу «Битва экстрасенсов»

21.02.2020, 13:30, Новости дня

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия снимался в 19-м сезоне телешоу «Битва экстрасенсов». Отрывок программы с участием Арахамии опубликовала в YouTube участница телешоу Анна Арджеванидзе.

Арджеванидзе в подписи к видео отметила, что заданием в данном выпуске было определить, кто из присутствующих является миллионером. Им оказался Арахамия.

«Человек с большим сердцем, с миллионами – это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то, я вижу вашу помощь», – сказала участница шоу, обращаясь к Арахамии. Тот, в свою очередь, подтвердил, что является основателем волонтерского фонда, который собрал более 400 млн грн на помощь украинской армии.

ВИДЕОВидео: Анна Арджеванидзе / YouTube

Речь идет о фонде «Народный проект», который был основан в 2014 году. На сайте фонда отмечается, что в проекте участвуют тысячи волонтеров и благотворителей со всей Украины и за ее пределами, а за все время деятельности было реализовано более 100 благотворительных проектов, общий бюджет которых составляет более 100 млн грн.

«Битва экстрасенсов» выходит на телеканале СТБ с 2007 года и насчитывает на данный момент 19 сезонов. Она снята по формату британского шоу Britain’s Psychic Challenge. Похожие шоу также транслируются в США, Израиле, Болгарии, Азербайджане, России, Грузии и Австралии.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что программа «Битва экстрасенсов» помогла расследовать много преступлений.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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