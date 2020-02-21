В подготовке к голосованию по Конституции примут участие 100 тысяч волонтеров

21.02.2020, 13:30, Новости дня

Центризбирком одобрил предложение Ассоциации волонтерских центров о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». Соглашение о взаимном сотрудничестве подписано в пятницу, 21 февраля.

Волонтеры примут участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В пятницу также стартовала регистрация добровольцев на сайте Волонтерыконституции.рф, подать заявку на участие может каждый совершеннолетний россиянин. По итогам заявочной кампании будет отобрано 100 тыс. добровольцев по всей России.

«Добровольчество развивается в РФ стремительными темпами, и особенно радует, что это благородное движение все больше притягивает молодых россиян, которым не безразлична судьба своего родного города или поселка, и в целом – судьба страны», – отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, очень важно, что среди добровольческих движений возникла такая потребность – проявить себя не только в качестве участников голосования, но и как гражданских активистов, готовых содействовать максимальной информированности сограждан об этом историческом событии.

«Я – Волонтер. Я могу сказать так. Я часто по весне надеваю резиновые перчатки, беру мешки для мусора и иду его собирать. Я считаю, что надо где-то дерево посадить, где-то что-то почистить», – добавила Памфилова.

В свою очередь председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев подчеркнул, что сотни тысяч добровольцев ежедневно участвуют в изменениях, решая социальные проблемы, меняя свои поселки, города к лучшему, помогая людям.

«Вместе с крупнейшими волонтерскими и молодежными организациями мы решили не стоять в стороне, наблюдая за ходом подготовки поправок, а принять в этом активное участие. Добровольцы будут рассказывать гражданам не только о предстоящих изменениях в Конституции, но и о других возможностях проявления гражданской позиции, ведь принести пользу своему городу можно в различных НКО, волонтерских центрах, благотворительных акциях», – сказал Метелев.

В течение двух недель до старта голосования в общественных местах, таких как торговые центры, парки, аэропорты, ж/д и автовокзалы будет размещено 3 тыс. информационных стоек, где волонтеры расскажут населению о планируемых изменениях в Конституцию и Общероссийском голосовании. Каждому гражданину будет предложено на информационных стойках не только узнать о голосовании, но и вовлечься в различные волонтерские активности и сделать доброе дело.

Например, можно будет узнать, как присоединиться к крупнейшим всероссийским добровольческим акциям, таким как «Мечты победителей», «Дорогому ветерану», «С теплом в дом» и «#ТвойГолосВажен».

Напомним, 20 января президент Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.