Повышенный риск развития диабета связали с сидячим образом жизни

21.02.2020, 13:30, Новости дня

Американские ученые заявили, что у женщин, которые ведут сидячий образ жизни, риск развития диабета второго типа гораздо выше. Особенно внимательными к своему образу жизни специалисты рекомендуют женщинам пожилого возраста.

Ранее ученые не уделяли должного внимания влиянию на здоровье людей сидячего образа жизни и низкой физической активности. Недавно научные сотрудники Аризонского университета в США организовали масштабное исследование, в ходе которого выяснилось, что чаще всего сидячий образ жизни приводит к повышенному риску развития диабета второго типа. Также были совершены попытки точно измерить то, насколько сильно низкая физическая активность влияет вероятность развития невосприимчивости к инсулину.

Оказалось, каждые 15 минут сидения на месте повышают уровень сахара в крови на 1-5%.