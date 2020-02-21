Крал: для «Спартака» в чемпионате России не все потеряно

21.02.2020, 13:30, Новости дня

Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал в преддверии возобновления российской премьер-лиги признался, что несмотря на десятое место, которое клуб занимает после 19 туров, он не теряет надежды.

"В чемпионате для нас ничего не потеряно. Если мы выиграем все матчи весной, то сможет зацепиться за Лигу Европы, а может и за Лигу чемпионов, — признается чех, слова которого приводит RT. – Также не стоит забывать про Кубок России. Через него тоже можно пробиться в еврокубки. Десятая строчка – не спартаковская, и улучшить позицию в таблице – одна из моих мотиваций".

Напомним, что красно-белые возобновят чемпионат РФ матчем 20 тура против "Динамо". На данный момент у подопечных Доменико Тедеско 22 очка в 19 играх. От зоны Лиги Европы столичный клуб отделяет 12 баллов, от зоны стыковых матчей – три.



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