Медики назвали 8 типов вирусов-возбудителей герпеса у человека

21.02.2020, 13:30, Разное

Медики назвали 8 типов вирусов, вызывающих герпес у человека. Присутствуя в организме большинства людей, они способны серьезно отразится на состоянии здоровья в случае ослабления иммунитета.
Снижение защитных сил организма обычно связано с переохлаждением, злоупотреблением алкоголя, длительными стрессами, инфекционными заболеваниями, а также беременностью. Хроническая инфекция в тяжелых случаях ведет к частым обострениям, высыпаниям пузырьков не только на губах, но и на других частях тела, а также поражением нервных клеток. В результате возникает зуд, чувство жжения, ноющие и мучительные боли.

Из 8 открытых герпесвирусов самыми распространёнными являются 3 первых типа: I тип вируса преимущественно поражает слизистые оболочки и кожные покровы рта, носа, глаз, передается чаще всего через контакт или воздушно-капельным путем, II тип вызывает генитальный герпес, передающийся половым путем, III тип становится причиной ветряной оспы и опоясывающего лишая. К четвертому типу относят так называемый вирус Эпштейна-Барра, вызывающий поражение внутренних тканей организма, который может не иметь внешних признаков. Пятый является причиной цитомегаловирусной инфекции, представляющей опасность для женщин во время беременности. При её планировании для профилактики врожденного герпеса у ребенка врачи рекомендуют вакцинацию в связи с опасностью гибели плода или риском преждевременных родов.

Оставшиеся типы герпесвирусов находятся еще на стадии изучения. Специалисты предполагают, что они имеют отношение к синдрому хронической усталости.



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