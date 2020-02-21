Кремль не уточнил, кому невыгодны хорошие российско-украинские отношения

21.02.2020, 13:30, Новости дня

Есть страны, которые добиваются плохих отношений Москвы и Киева и стараются их поддерживать в нынешнем плачевном состоянии, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но он так же, как и глава российского государства Владимир Путин, не стал эти государства называть.

Песков пояснил, что президент РФ в интервью ТАСС "20 лет вопросов Владимиру Путину" имел в виду целый круг стран, для которых сотрудничество между Россией и Украиной создает глобального конкурента.

"Я предпочел бы не называть страны конкретно", — процитировал ТАСС Дмитрия Пескова.

При этом пресс-секретарь главы российского государства предложил вспомнить время, которое предшествовало произошедшему в Киеве в феврале 2020 года перевороту. Президент Украины Виктор Янукович до этого подписал документы о взятии на себя определенных обязательств, которые не были выполнены целым рядом подписантов – министров иностранных дел ряда государств.

"сейчас это уже осталось в прошлом, кем-то уже даже забыто, — подчеркнул Песков. — Но тем не менее забывать это нельзя".

Переворот на Майдане в Киеве стал отправной точкой для Крыма в выборе своего будущего и возвращения в состав России, точкой самоопределения для Донбасса, а для Киева – поводом для начала карательной так называемой Антитеррористической операции против Луганска и Донецка. Жертвами АТО стали более 13 тысяч человек.