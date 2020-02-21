Ученые опровергли пользу зеленого кофе

21.02.2020, 13:30, Новости дня

Команда исследователей заявила, что им удалось найти опровержения пользы зеленого кофе для человеческого организма.

Не так давно натуропат Линдси Дункан высказала предположение относительно пользы зеленого кофе. Более того, она заявила, что именно данный напиток способствует оперативному сжиганию жира, снижению холестерина, улучшению кровообращения и восстановлению обмена веществ. Ученые крайне негативно отреагировали на данную теорию, поскольку доказательств ей нет. Затем было организовано проведение исследования, направленного на проверку полезности зеленого кофе.

В итоге специалисты все же убедились, что столь положительные изменения в организме человека не всегда связаны с зеленым кофе. Соответствующие выводы были сделаны на основе результатов проведенного эксперимента с участием 2160 человек.



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