Премьер Украины анонсировал большую приватизацию

21.02.2020, 13:26, Новости дня

Правительство Украины в 2020 году планирует разблокировать большую приватизацию, к продаже уже подготовлено около 300 объектов, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер заявил, у его правительства есть «генеральный план страны», это касается в том числе видения дальнейшего реформирования сферы образования и здравоохранения, передает ТАСС.

Одной из главных проблем украинской экономики Гончарук считает то, что она «не мобильная», а большая ее часть находится в государственной собственности. 

«Нужно максимально передавать экономику эффективному частному владельцу», – сообщил он. 

По его словам, первым объектом, который уже весной получит нового владельца, станет киевский отель «Днепр».

Гончарук отметил, что его кабмин фактически начал работу с 1 сентября прошлого года и первое, чем он занялся – это «аудитом государства», то есть так называемой оценкой фактически имеющегося количества граждан в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года. Также был проведен аудит государственных кадастров природных ресурсов страны.

По словам премьера, на Украине якобы полностью искоренена коррупция на высшем уровне в стране. Кроме того, стоимость государственных заимствований в национальной валюте удалось сократить вдвое – до 9%, против 20% годом ранее. 

«Инвестор хочет равные правила. Имеем серьезный прогресс – правительство искоренило системное рейдерство. Уже никто шепотом не переписывает в реестрах собственность одного человека на другого», – сообщил Гончарук.

Ранее украинцы негативно высказались о развитии страны. Более половины украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении и только четверть респондентов надеются на лучшее. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Новый кроссовер Geely Icon добрался до дилеров

19.02 / В Госдуму внесены поправки в бюджет для реализации мер послания

12.01 / Оппозиция Абхазии передала захваченное здание администрации президента госохране

09.02 / В Сети показали рендеры нового Mercedes-Benz S-Class

31.12 / Новый электрический кроссовер Nio EC6 получил мощную батарею

21.02 / Роскачество рассказало о вредных свойствах заменителей сахара

09.12 / Российские футболисты не смогут под своим флагом принимать участия в чемпионате мира в Катаре – ВАДА

27.12 / Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получит возможность зарядки за 35 минут

19.02 / Россия, Китай и Иран заполняют вакуум после ухода американцев

16.12 / Украинский депутат заявил о нападении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика