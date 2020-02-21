Скандалы: Россия снова ставит на Трампа

21.02.2020, 13:22, Разное

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа на новых президентских выборах

Сотрудники американских разведывательных служб 13 февраля предупредили контролируемую демократами палату представителей, что Россия начала вмешиваться в ход президентских выборов в США. По их данным, цель такого вмешательства — переизбрание Дональда Трампа в 2020 году, сообщила The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.

Разведка полагает, что Россия хочет подорвать доверие к избирательной системе в США. Для этого Москва планирует вмешаться в праймериз демократов и в общий ход выборов, утверждают источники. В настоящее время, по их данным, российские спецслужбы работают над способами обмана механизмов соцсетей, запрещающих фейковые сообщения. «Они более творчески используют Facebook и другие социальные сети. Вместо того, чтобы выдавать себя за американцев, как это было в 2016 году, российские спецслужбы работают над тем, чтобы заставить американцев распространять дезинформацию», — утверждают источники.

Помимо этого, для вмешательства будут использоваться серверы внутри страны, а не зарубежные, считает разведка. По данным спецслужб, хакеры из России также планируют кибератаки, которые будут выглядеть так, будто ошуществляются из Тегерана.

По словам источников, раскрытие данных об «участии» России в выборах вызвало недовольство у Трампа и конгрессменов-республиканцев. Президент США выразил опасение, что эти заявления могут быть использованы против него. Трамп также раскритиковал экс-главу национальной разведки Джозефа Магуайра. В среду, 19 февраля, президент США объявил, что Магуайра заменит посол США в Германии Ричард Гренель. Кроме того, Трамп разозлился из-за того, что при раскрытии информации присутствовал демократ-конгрессмен Адам Шифф, выступавший главным обвинителем президента во время процедуры импичмента.

И республиканцы, и демократы попросили спецслужбы предоставить материалы, которые доказывающие выводы разведки, отмечает NYT.

В 2018 году американский Минюст обвинил во вмешательстве в американские выборы несколько человек и организаций из России. В США считают, что Россия причастна к взлому серверов Национального комитета Демократической партии в ходе президентской избирательной кампании в июне 2016 года. Москва неоднократно отрицала эти обвинения.

Клара Минак