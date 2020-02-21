Все российские Lexus и Toyota получат уникальную противоугонную систему

21.02.2020, 13:21, Разное

Автомобили марок Lexus и Toyota, эксплуатируемые в России, получат уникальную противоугонную систему. Новая технология основана на использовании микроточек на кузове, которые нанесут на все машины двух японских брендов.

Новшество позволит проверить историю каждого транспортного средства, причём это будет возможно даже в том случае, если машина находится в угоне или имеет неоригинальный VIN-номер. Согласно имеющейся информации, на каждый автомобиль нанесут маркировку, состоящую из 10 тысяч микроточек, размещённых на плёнке толщиной 1 мм. Новыми элементами покроют различные места кузова и двигатели, при этом карта их расположения будет находится лишь у представителей конкретной компании.

Каждый индивидуальный идентификатор обладает уникальным кодом, причём его можно прочитать лишь при значительном увеличении непосредственно на машине или при использовании специального оборудования. Третьим способом является определение точек путём их рассмотрения под микроскопом.