Елена Проклова намерена вновь обратиться за помощью к пластическому хирургу

21.02.2020, 13:21, Разное

Известная актриса Елена Проклова намерена в ближайшее время вновь обратиться за помощью к пластическому хирургу. Звезда не отрицает, что уже делала себе незначительные изменения во внешности при помощи операций.

В настоящее время у актрисы очень напряжённый график, и именно из-за этого, как она сама пожаловалась, у неё нет возможности записаться на приём к пластическому хирургу. Несмотря на возраст, Елена Проклова выглядит просто замечательно, что и вызывает восторг у поклонников. Недоброжелатели не верили в естественность внешности секс-символа СССР, но сама она никогда не скрывала своего прошлого. В частности, кинозвезда не раз отмечала, что обращалась к пластическому хирургу в возрасте 47 лет и делала подтяжку лица. Теперь же ей вновь захотелось немного поработать над внешностью, но забитый гастрольный график не оставляет времени на посещение врача.

Елена Проклова, помимо хирургического вмешательства, любит экспериментировать со своей внешностью. Её нередко можно встретить на мероприятиях практически без косметики или без причёски. Знаменитость неоднократно подчеркивала, что может позволить себе не идти к стилисту и самостоятельно сделать укладку для очередного выхода в свет.