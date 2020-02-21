Кремль отреагировал на «худшие сценарии» развития ситуации в Идлибе

21.02.2020, 13:19, Новости дня

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе.

«Ситуация в Идлибе действительно очень тревожная. Она вызывает глубокую обеспокоенность. Эта ситуация постоянно является темой для обсуждения российской и турецкой стороны. Мы не хотели бы говорить про худшие сценарии», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как он оценивает предположения некоторых экспертов, говорящих о возможности военного столкновения.

При этом он подчеркнул, что осуществляющие агрессивные действия в отношении сирийской армии террористические группировки должны быть нейтрализованы.

«Но одновременно с этим еще раз нужно повторить, что мы ведем речь о том, что сирийские военные осуществляют борьбу с террористическими группировками, которые находятся в Идлибе. Эти террористические группировки, которые осуществляют агрессивные действия в отношении сирийской армии, должны быть нейтрализованы», – сообщил Песков.

Он добавил, что сирийские вооруженные силы будут продолжать борьбу с террористическими группировками.

«Это я оставлю без комментария, здесь только можно сказать: очевидно, что сирийские вооруженные силы продолжат борьбу с террористическими группировками, которые находятся в Идлибе и которые постоянно атакуют сирийских военных», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле смотрят на ситуацию и на возможное привлечение американских систем ПВО.

На уточняющий вопрос, продолжит ли РФ оказывать сирийским военным помощь, в том числе и поддержку с воздуха, Песков напомнил, что «российские военные присутствуют в Сирии», причем «по просьбе легитимного руководства Сирийской Арабской Республики», и сирийские вооруженные силы «находятся у себя в стране и ведут с террористами борьбу на территории своей собственной страны».

Ранее в пятницу в РФ оценили возможность открытия сирийского неба для Турции.