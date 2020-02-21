«Укрзалізниця» ведет с российской стороной переговоры о возвращении поезда, с которого сняли китаянку с температурой

21.02.2020, 13:18, Новости дня

«Укрзалізниця» в координации с Центром общественного здоровья Минздрава, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась к российской стороне за официальной информацией о ситуации с поездом «Киев – Москва», с которого на территории РФ сняли гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания. Об этом говорится в заявлении «Укрзалізниці».

По предварительной информации, пассажирку с симптомами респираторного заболевания выявили во время прохождения таможенно-пограничного контроля на российской железнодорожной станции Суземка.

С целью исключения подозрения на коронавирус вагон поезда, в котором находилась женщина, был отцеплен на станции Брянск.

Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения – в Москву.

«Укрзалізниця» определяет дальнейшие действия по процедуре возврата поезда в Украину. Санитарные мероприятия будут обеспечены как по отношению к бригаде, так и по отношению к подвижному составу поезда, отметили в компании.

Агентство «Интерфакс» сегодня сообщило, что китаянку с температурой 38 градусов сняли с поезда в Брянске и направили в инфекционную больницу. Остальных пассажиров вагона направили на карантин в Брянскую городскую больницу.