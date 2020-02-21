Капитан «Бенфики» назвал результат матча с «Шахтером» несправедливым

21.02.2020, 13:18, Новости дня

Португальский полузащитник «Бенфики» Пицци в комментарии изданию O Jogo сказал, что хотел другого результата матча с «Шахтером» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы настраивались на победу. Мы столкнулись со сложным соперником, командой высокого качества, с тренером, который ставит хороший футбол. Это был хороший, открытый матч», – сказал Пицци.

По словам полузащитника, его команда пропустила второй гол в результате индивидуальной ошибки.

«Считаю, что результат немного несправедлив из-за того, как мы пропустили второй гол. Но сейчас нужно поднять голову», – сказал Пицци.

20 февраля «Шахтер» победил «Бенфику» на ОСК «Металлист» в Харькове со счетом 2:1 в матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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