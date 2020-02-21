Личное: Нестабильненькая
21.02.2020, 13:18, Разное
В очередной раз Алеся Кафельникова подчеркнула то, что у неё — нестабильная психика.
Пожалуй, процитирую:
У меня минимум по два перелета в неделю, нестабильная психика и огромная неуверенность в себе.
Фото: Соцсети
Я тут подумала: мода на нестабильную психику у баб слишком уж затянулась.
Да, мода на истеричек — это именно мода, причём очень тупая, причём у мужиков моды на баб-истеричек нет.
Моду на истеричек с «нестабильной психикой» ввели сами бабы. Насмотрелись дуры фильмов, где отбитые на голову красотки сначала устраивают своим мужикам эмоциональный Армагеддон, потом остервенело трахаются и вишенкой на торте — «мимимишно» милуются и обнимаются.
Фото: Getty Images
Дуры решили, что отвязные бестии влюбляют в себя мужиков до умопомрачения.
На самом деле, нормальные мужики терпеть не могут истеричек и обожают здравомыслящих женщин.
Нестабильная психика у женщины — это то, что любой адекватный мужик обойдёт стороной. Такую бабу он максимум трахнет. И то — с опаской.
Всё, что хочет баба, которая строит из себя нестабильную истеричку, — это любви и «обнимашек». И вот именно этого ей мужик дать не может: в рот — да, даст. А вот любить — не, ссыкотно.
Согласны, пацаны? Как относитесь к женщинам с нестабильной психикой? Почему?
Девки, что там у вас с башкой? Рассказывайте!
Источник: Лена Миро
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