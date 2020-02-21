Изучена польза медитации

21.02.2020, 13:14, Новости дня

Научные специалисты из Папского Университета Саламанки в Испании провели исследование, направленное на изучение влияния медитации на жизнь человека.

В последние годы медитация стала частью жизни огромного количества людей. Практикующие медитацию люди отмечают, что она меняет их жизнь к лучшему. Тем не менее, науке до недавнего времени не было понятно, с чем эти изменения связаны и как они происходят. Испанские ученые определили три главных фактора для психического здоровья, которые могут определять положительный эффект медитации. По словам авторов исследования, это способность к само-состраданию, переживание того, что жизнь имеет смысл. Ценность и важность целей в жизни, которые нужно достичь, а также уменьшение длительности состояния, в котором человек вытесняет из сознания мысли, эмоции или переживания.

Полученные результаты исследования доказали, что именно медитация способствует улучшению качества жизни человека, а также благоприятно влияет на его отношение к негативным ситуациям.



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