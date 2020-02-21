Эксперты рассказали, как грецкие орехи влияют на развитие рака груди

21.02.2020, 13:14, Новости дня

Сотрудники Университета Маршалла в США сообщили, что грецкие орехи являются источником полезных жиров и антиоксидантов, а потому их употребление благоприятно влияет на процесс борьбы с раком груди.

Рак груди является одним из самых тяжелых заболеваний, а потому ученые находятся в постоянном поиске эффективных способов борьбы с недугом. Недавно американские специалисты провели исследование, которое позволило обнаружить пользу грецких орехов для женщин с диагностированным раком груди. Клинические испытания с мышами показали, что рацион с грецким орехом способен снизить заболеваемость опухолью у мышей, генетически запрограммированных на развитие рака молочной железы.

Исследователи отметили, что вещества в составе грецких орехов способствуют изменению экспрессии генов рака груди. Пока данные касаются лишь лабораторных мышей, однако предполагается, что у людей будет наблюдаться такой же эффект.