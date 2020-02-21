Эксперты рассказали, как грецкие орехи влияют на развитие рака груди

21.02.2020, 13:14, Новости дня

Сотрудники Университета Маршалла в США сообщили, что грецкие орехи являются источником полезных жиров и антиоксидантов, а потому их употребление благоприятно влияет на процесс борьбы с раком груди.

Рак груди является одним из самых тяжелых заболеваний, а потому ученые находятся в постоянном поиске эффективных способов борьбы с недугом. Недавно американские специалисты провели исследование, которое позволило обнаружить пользу грецких орехов для женщин с диагностированным раком груди. Клинические испытания с мышами показали, что рацион с грецким орехом способен снизить заболеваемость опухолью у мышей, генетически запрограммированных на развитие рака молочной железы.

Исследователи отметили, что вещества в составе грецких орехов способствуют изменению экспрессии генов рака груди. Пока данные касаются лишь лабораторных мышей, однако предполагается, что у людей будет наблюдаться такой же эффект.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Сценарист «Доктора Стрэндж 2» автор «Рика и Морти»

20.02 / Препарат против Эболы будет протестирован для лечения коронавируса

12.02 / «Вопрос дней». Гончарук сказал, что задержка эвакуации украинцев из Уханя связана с минимизацией рисков

18.01 / Больше 800 рейсов отменили в Чикаго из-за снегопада

06.02 / Корабли СФ провели учения со стрельбой в Норвежском море

16.01 / Автоновости: Купе и родстер Porsche 718 получили недетский мотор: есть российские цены

16.12 / Директора ФБК задержали на выходе из спецприемника в Москве

03.02 / Renault Megane 2020 модельного года рассекретили

11.12 / Каменских в белье сделала селфи в туалете

24.12 / Гончарук анонсировал снижение тарифов на отопление до 30%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика