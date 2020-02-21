Кремль счел проявлением паранойи утверждения о вмешательстве РФ в американские праймериз

21.02.2020, 13:12, Новости дня

В Кремле считают параноидальными утверждения о вмешательстве РФ в праймериз в США, ожидают роста таких «новостей» по мере приближения выборов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У Пескова спросили, как он может прокомментировать публикацию газеты New York Times, которая написала со ссылкой на данные американской разведки, что РФ попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.

«Как очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», – передает РИА «Новости» слова Пескова.



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