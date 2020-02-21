В Новых Санжарах была спланированная кампания. Для кипиша достаточно 20–30 людей. Так в 2014-м действовали россияне в Крыму и на Донбассе

21.02.2020, 13:06, Новости дня

Собственно уже почти нет сомнений, что это спланированная кампания. Чтобы еще больше разделить страну, чтобы отвлечь внимание, чтобы деморализовать и без того деморализованных людей.

Схема проста:

нагнетаем истерию;
заряжаем провокаторов, которые «поднимают общество» – местные или импортные ментовские активисты из многочисленных общественных организаций, фондов, клубов или союзов;
устраиваем кипиш, шины, крики, бросания под машины;
подпитываем это в соцсетях ботофермой с ужасными историями и комментариями;
одновременно «спасаем»: сгоняем кучу космонавтов, множество бобиков и броневиков – все серьезно, но ситуация под контролем;
кульминация – в нужный момент титуханы забрасывают камнями автобусы;
все это еще больше разгоняем ботвой: украинцы говно, украинцы звери, народ – скотина, я не хочу жить в такой стране;
дальше по ситуации. Можно героически задержать провокаторов, а можно просто это отпустить, типа гнев народный, что тут сделаешь.

Вот так все просто в принципе делается. Бюджет операции не очень большой, для кипиша достаточно и 20–30 своих людей, а массовка набежит.

Так собственно действовали россияне в 2014-м в Крыму и на Донбассе. Стиль очень узнаваемый.

Жаль, что вся страна на это ведется. Но на такое невозможно не вестись, все четко и красиво сделано. Сыграли на необразованности людей и на примитивных инстинктах. Беспроигрышная партия.

Нас снова вы…бали, поздравляю.

Источник: Антон Ходза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Премьер Тюрингии призвал отменить «бесполезные санкции» против России

19.02 / Удар Хафтара по Триполи сорвал женевские переговоры с правительством национального согласия

21.01 / Гаджеты: Рентген-аппарат Nanox с фантастическим дизайном от Star Trek

17.02 / Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере у берегов Японии

10.02 / Суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского худмузея, облсовет готовит апелляцию

15.02 / Арестован отец, бросивший детей в аэропорту Шереметьево

06.02 / В Крыму перебои с водой. В городах горячее водоснабжение готовятся давать лишь по выходным. Холодную воду – по часам

10.02 / Луиджи Ди Бьяджо возглавил СПАЛ

03.01 / Автоновости: Их ждут в России: самые ожидаемые автопремьеры 2020 года

22.01 / Политолог рассказал о кадровой стратегии Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика