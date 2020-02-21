Роджер Федерер перенес операцию на колене и выбыл на полгода

21.02.2020, 13:06, Новости дня

Обладатель 20 титулов чемпиона турниров "Большого шлема" 38-летний швейцарец Роджер Федерер перенес серьезную операцию на правом колене. По словам третьей ракетки мира, он вряд ли сможет играть на турнирах в течение ближайшего полугода.

"Колено уже какое-то время меня беспокоило, — сообщил Федерер подписчикам своего Twitter. – Я надеялся, что боль пройдет, но после осмотра и консультации с командой я решил перенести артроскопическую операцию, которую сделали в Швейцарии".

По словам Роджера, врачи уже подтвердили, что это было правильное решение: "Они уверены в полном восстановлении".

pic.twitter.com/VVGI1o8XYZ

— Roger Federer (@rogerfederer) February 20, 2020

Стало известно, что Федерер точно пропустит крупные турниры в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами, а также второй в сезоне "Шлем" – Открытый чемпионат Франции "Ролан Гаррос".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Обмен удерживаемыми лицами: «Омбудсмен ДНР» заявила о готовности передать Украине 53 человек

11.01 / Зеленский похвалился «работой без истерик» после крушения Boeing

04.12 / Продюсер «Спокойной ночи, малыши!» рассказал о неизменности главных героев

23.01 / Взрыв петард в Днепре. Пострадавшая умерла

16.02 / В КВН показали первую в России пародию на Мишустина

18.12 / Эстонские власти пригрозили сотрудникам «Sputnik Эстония» уголовными делами

23.01 / Участники ТВ-шоу устроили драку во время обсуждения закона об оскорблении чувств верующих

12.12 / В мире: Названа дата уничтожения Украины

31.12 / Стала известна реакция Токио на побег экс-главы Nissan в Ливан

18.01 / США ввели санкции против иранского генерала, участвовавшего в подавлении протестов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика