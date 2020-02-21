Роджер Федерер перенес операцию на колене и выбыл на полгода

21.02.2020, 13:06, Новости дня

Обладатель 20 титулов чемпиона турниров "Большого шлема" 38-летний швейцарец Роджер Федерер перенес серьезную операцию на правом колене. По словам третьей ракетки мира, он вряд ли сможет играть на турнирах в течение ближайшего полугода.

"Колено уже какое-то время меня беспокоило, — сообщил Федерер подписчикам своего Twitter. – Я надеялся, что боль пройдет, но после осмотра и консультации с командой я решил перенести артроскопическую операцию, которую сделали в Швейцарии".

По словам Роджера, врачи уже подтвердили, что это было правильное решение: "Они уверены в полном восстановлении".

pic.twitter.com/VVGI1o8XYZ

— Roger Federer (@rogerfederer) February 20, 2020

Стало известно, что Федерер точно пропустит крупные турниры в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами, а также второй в сезоне "Шлем" – Открытый чемпионат Франции "Ролан Гаррос".