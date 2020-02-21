Расстрел в Ханау: комментарии посольства России и МВД Германии

21.02.2020, 13:06, Новости дня

При стрельбе в кальянных и букмекерской конторы в немецком Ханау россияне не пострадали, сообщило посольство РФ в Берлине. Между тем глава МВД Германии Хорст Зеехофер охарактеризовал произошедшее на юго-востоке Гессена, как совершенный из экстремистских убеждений правого толка расистский теракт.

Это третий террористический акт в Германии с такой мотивацией за последние несколько месяцев, отметил Зеехофер, после убийства в Касселе 65-летнего главы правительства Вальтера Любке в июне 2019 года и октябрьского нападения на синагогу в Галле. Зеехофер пообещал увеличить число полицейских на улицах, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и на границе, а также усилить охрану синагог, сообщает ТАСС.

Две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен 20 февраля расстрелял из машины 43-летний мужчина по дороге домой. Были убиты девять человек, еще четверо получили ранения. Среди убитых пятеро граждан Турции и один – Румынии. Предполагаемого преступника Тобиаса Р. нашли в его доме мертвым рядом с телом его 72-летней матери. По мнению представителей полиции, мужчина увлекался конспирологией, разделял правые радикальные взгляды, но был одиночкой и на полицейском учете не состоял.

Террористическим актом назвал случившееся президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Правительство ФРГ принесло соболезнования всем родным и близким погибших в террористической атаке.

Ханау находится всего в 20 километрах от финансовой столицы Евросоюза и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы – Франкфурта-на-Майне. Население города не дотягивает до 100 тысяч человек.



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