Полиция отпустила 23 из 24 человек, задержанных в Новых Санжарах

21.02.2020, 13:06, Новости дня

На период досудебного расследования 23 человека, задержанных после беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, отпустили по домам, еще один находится под стражей согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины (задержание уполномоченным лицом). Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Идентифицированы все наиболее агрессивные лица, пытавшиеся не допустить размещения эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев в санатории Национальной гвардии Украины, подчеркнули в МВД.

Сейчас ситуация в поселке спокойная, утверждает пресс-служба.

«Правоохранители Полтавской области несут службу в усиленном варианте и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных. Круглосуточно на патрулировании находится 200 человек, как полицейских, так и гвардейцев. Правоохранители, несущие службу, не имеют возможности контактировать с гражданами в санатории», – отметили в министерстве.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с 73 гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Они заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», после чего ворота санатория закрыли.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции.

В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны.

31 декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465 человек.

За пределами КНР, по данным ВОЗ на 20 февраля, заражение коронавирусом выявлено у 1073 человек в 26 странах. Восемь из заболевших скончались.