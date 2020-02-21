Samsung в России начал принимать заказы на Galaxy S20

21.02.2020, 13:06, Новости дня

Все три новых флагманских смартфона новой линейки Galaxy — S20, S20+ и S20 Ultra (подробнее о них Вести.Ru рассказывали в день анонса) — теперь можно заказать в России. Стоят они от 70 до 100 тысяч рублей.

Самый компактный из трёх аппаратов — Galaxy S20 с диагональю экрана в 6,2 дюйма — можно заказать в сером, голубом или красном цветах по цене 69 990 рублей. На 10 000 рублей дороже обойдётся Galaxy S20+ с 6,7-дюймовым дисплеем. Этот аппарат будет продаваться в сером, чёрном и красном цветах.

Наконец, за 99 990 рублей можно приобрести самую продвинутую (и увесистую — 220 граммов) модель, Galaxy S20 Ultra. Для неё доступны только два цвета — чёрный и серый. Устройства также можно купить по программе трейд-ин с выгодой до 15 000 рублей, по программе Samsung Forward с ежемесячным платежом от 4 290 рублей или в рассрочку, платя от 2 917 рублей в месяц.

Как сообщается на официальном сайте производителя, оформив заявку, пользователи получат вместе со смартфоном подарок — новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds+ белого цвета.

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Вести.Hi-tech



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