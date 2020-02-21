Слишком тепло: российские медведи преждевременно вышли из спячки

21.02.2020, 13:05, Разное

Несколько проснувшихся раньше срока медведей обнаружили на Северном Урале. По словам местных жителей, они насчитали девять свирепых зверей, сообщает Ura.ru. 

В Департаменте природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа, в свою очередь, сообщили о двух медведях-шатунах. Специалисты отмечают, что преждевременно вышедшие из спячки медведи представляют угрозу для человека. Из-за голода они Из-за голода они ведут себя агрессивно и могут напасть на человека. После слухов о шатунах многие жители стали опасаться заходить глубоко в лес. 

Стоит отметить, что животные могли проснуться из-за слишком теплой зимы. Во многих регионах температура в холодный период значительно превышала норму. 



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