Слишком тепло: российские медведи преждевременно вышли из спячки

21.02.2020, 13:05, Разное

Несколько проснувшихся раньше срока медведей обнаружили на Северном Урале. По словам местных жителей, они насчитали девять свирепых зверей, сообщает Ura.ru.

В Департаменте природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа, в свою очередь, сообщили о двух медведях-шатунах. Специалисты отмечают, что преждевременно вышедшие из спячки медведи представляют угрозу для человека. Из-за голода они Из-за голода они ведут себя агрессивно и могут напасть на человека. После слухов о шатунах многие жители стали опасаться заходить глубоко в лес.

Стоит отметить, что животные могли проснуться из-за слишком теплой зимы. Во многих регионах температура в холодный период значительно превышала норму.