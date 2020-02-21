Названа причина падения Л-39 в Азовское море

21.02.2020, 13:05, Новости дня

Причиной крушения учебно-боевого самолета Л-39, упавшего в Азовское море в октябре 2018 года, в результате которого погибли два члена экипажа, стало нарушение правил полетов, сообщили в Военном следственном управлении СК по Южному военному округу.

«Следствием установлено, что причиной катастрофы явились нарушение правил полетов и правил эксплуатации летательных аппаратов, что привело к указанным последствиям. Уголовное дело в настоящее время прекращено… в связи со смертью подозреваемых», – передает РИА «Новости» сообщение управления.

В октябре 2018 года в Азовское море упал самолет Л-39, принадлежащий Ейскому центру боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ России. Оба пилота погибли.



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