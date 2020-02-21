Памфилова дала обещание про «отвороты» наблюдателям на голосовании по Конституции

21.02.2020, 13:05, Новости дня

Количество наблюдателей на общероссийском голосовании по поправке к Конституции будет ограничено только размерами помещения для голосования, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на церемонии подписания соглашения между ЦИК и ассоциацией волонтерских центров.

«Никаких отворотов наблюдателям от партий, общественных движений не будет. Что касается ограничений, ограничение только одно – помещение, где будет проходит голосование, не бесконечно, количество разного рода людей, исполняющих разные функции, должно быть таким, чтобы оно не мешало процедуре проведения голосования», – приводит ее слова ТАСС.

При этом она добавила, что «единственное желание, чтобы эти люди [наблюдатели] были подготовлены, прошли минимум обучения».

Напомним, 20 января президент Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Путин сообщал, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.