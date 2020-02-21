Россиян предупреждают об опасности «алкоголизма выходного дня»

21.02.2020, 13:04, Разное

Россиян предупреждают об опасности «алкоголизма выходного дня», который не уступает разрушительным последствиям от наркомании. Оба губительных пристрастия негативно влияют на здоровье общества, демографические процессы и уровень преступности.
Свое мнение высказал по этому поводу психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Главный специалист утверждает, привычка злоупотреблять горячительными напитками особенно в свободное от работы время является достаточно распространенным явлением. На Западе существует даже выражение «дети выходного дня». Эвфемизм подчеркивает связь зачатия «особенного» ребенка после воскресных гуляний, которые сопровождаются распитием алкогольных напитков.

Специалист считает, что сторонники такого «расслабления» не учитывают возникновения зависимости, когда не только красный день календаря становится поводом для добровольного одурманивания. Также теряет свою функцию сдерживания и необходимость появления на рабочем месте или за рулем автотранспорта. По мнению нарколога, вред от спиртного в выходные дни может даже быть значительнее, чем от употребления наркотических препаратов.



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