Ученые: У подростков наркоз связан с развитием алкоголизма

21.02.2020, 13:04, Разное

Некоторые подростки злоупотребляют спиртным, в этом случае в будущем возрастает риск развития хронических расстройств. В ряде случаев привыкание к алкоголю наблюдается из-за наркоза, используемого при операциях.
В ходе эксперимента исследователи установили связь анестезирующего препарата с изменением у юношей и девушек реакции на алкоголь уже в зрелом возрасте. Исследователи из госуниверситета Нью-Йорка в Бингемтоне изучали влияние наркоза на молодой организм, причём опыты проводились на крысах-подростках. Самцов подвергали воздействию общего анестетика – изофлурана, во втором случае использовали обычный воздух. Через несколько недель специалисты провели тесты с целью определить реакцию животных на различные введенные на следующем этапе опыта дозы этанола. Исследователи установили, что те грызуны, которые подверглись наркозу, имели заниженную чувствительность к алкоголю, тогда как во втором случае подобного эффекта не наблюдалось.

В дальнейшем крысы из первой подгруппы добровольно пили предложенный им раствор спирта, из-за чего у них постепенно произошло значительное ухудшение памяти. Новое исследование показало, что у подростков чувствительность к наркозу может спровоцировать уже во взрослом возрасте ответную реакцию на привыкание к алкоголю.



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