Количество брошенных вагонов РЖД достигло исторического максимума — «Коммерсантъ»

21.02.2020, 12:57, Новости дня

ОАО РЖД с конца 2019 года фиксирует рост количества незадействованного подвижного состава на сети железных дорог. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику корпорации, число составов, временно оставленных диспетчерами ОАО РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 поездов в сутки.

По данным РЖД, в 2014–2018 годах количество брошенных поездов в среднем по году не превышало 666 в сутки (2015 год), а в 2019 году — увеличилось вдвое — до 1246.

«Прежде всего, это полувагоны, которые направляются под погрузку угля, но остаются невостребованными грузоотправителями из-за ухудшения конъюнктуры на товарных рынках. Для предотвращения скопления незадействованных вагонов диспетчеры принимают решение о приостановлении продвижения на тех станциях, где они не будут оказывать негативного влияния на перевозочный процесс. Груженые поезда отставляются от движения в случае неприема груза грузополучателями — например, морскими портами или погранпереходами», — рассказали изданию в РЖД.

По словам источника газеты в отрасли, сложная обстановка на сети РЖД связана с результатом разбалансировки технологических процессов внутри компании. Производство новых вагонов бьет рекорды «за счет привлечения государственных денег», отметил собеседник издания.