Увлажняющие средства не предупреждают развитие экземы у детей

21.02.2020, 12:55, Новости дня

Ежедневное увлажнение кожи не снижает риск развития экземы у младенцев из группы риска, выяснили исследователи из Ноттингемского университета. Результаты исследования опубликованы в The Lancet.

Экзема – распространенное хроническое заболевание кожи, которое обычно начинается в младенчестве. Считается, что сухая и поврежденная кожа может стать толчком к ее развитию. Увлажняющие средства улучшают барьерную функцию кожи, обеспечивая защиту ее наружного слоя и задерживая влагу. Поэтому для профилактики экземы у новорожденных рекомендуется регулярное применение увлажняющих кремов.

Ученые включили в исследование 1394 новорожденных, чьи близкие родственники страдали от экземы, астмы или поллиноза. Младенцев случайным образом разделили на две группы. В одной группе родители ежедневно наносили увлажняющий крем на все тело ребенка до достижения им годовалого возраста, а в другой группе увлажняющий крем не использовали. Все родители получили общие рекомендации по уходу за кожей.

Исследователи не обнаружили доказательств того, что ежедневное применение увлажняющего средства в течение первого года жизни может предотвратить появление экземы. Однако оно оказалось связанным с незначительным увеличением риск возникновения кожных инфекций и появлением ранних признаков повышенного риска пищевой аллергии.

Авторы сообщают, что в последние годы достигнут значительный прогресс в лечении тяжелой экземы, но вопрос ее профилактики пока открыт. Хотя результаты небольших исследований показали, что применение увлажняющих средств с самого рождения может предотвратить экзему, их крупное исследование не подтвердило наличия какого-либо положительного эффекта.

Ученые отметили, что результаты исследования касаются только профилактики, поскольку при экземе эффективность использования увлажняющих средств научно доказана.