«Ну, за Гариком не угнаться уже!». Галкин показал, как его сын прокатился на лыжах в Италии

21.02.2020, 12:54, Новости дня

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как его сын Гарри спускается с гор на лыжах.

«Ну, за Гариком не угнаться уже! Обогнал и меня, и брата, и Лизу, и тренера, и еще кучу незнакомых людей» – написал он и сопроводил пост хештегами «горные лыжи» и «гонщик».

Видео было снято в итальянских Альпах.

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Ну, за Гариком не угнаться уже! Обогнал и меня, и брата, и Лизу, и тренера, и ещё кучу незнакомых людей * #горныелыжи #гонщик #гарригалкин

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 20 Фев 2020 в 1:07 PST

Судя по описанию ролика, с Галкиным и летьми отдыхает брат шоумена, Дмитрий.

Биологическая мать Гарри и его сестры, Лизы – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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