Украина увеличила отрыв от Турции в рейтинге коэффициентов УЕФА

21.02.2020, 12:54, Новости дня

Украинская ассоциация по результатам еврокубковой недели осталась на 10-м месте в рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

«Шахтер» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы победил португальскую «Бенфику» со счетом 2:1, чем принес украинской ассоциации 0,4 очка в рейтинг коэффициентов УЕФА.

У Турции также остался один представитель страны в еврокубках – «Башакшехир», который в матче 1/16 финала Лиги Европы проиграл «Спортингу» (1:3).

Украинская ассоциация имеет в активе 33,900 балла, у Турции – 32,800. У Нидерландов, которые идут девятыми, – 35,350 балла.

10-е место, которое в данный момент занимает Украина, позволяет второй команде из чемпионата стартовать со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда из ассоциации, которая занимает девятое место, стартует с третьего, более позднего, этапа.