Лукашенко: Путин предложил Минску компенсацию потерь из-за налогового маневра

21.02.2020, 12:52, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу заявил, что российский президент Владимир Путин предложил компенсировать Минску потери, вызванные изменением пошлин на российскую нефть.

Как рассказал Лукашенко журналистам после телефонного разговора с Путиным, компенсация составит 300 миллионов долларов. По словам белорусского лидера, Москва также готова сохранить условия поставки нефти на уровне прошлого года.

Ранее в этом месяце премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что в 2019 году Беларусь потеряла 330 миллионов долларов из-за налогового маневра России в нефтяной области.

Раньше Москва поставляла Минску сырую нефть и нефтепродукты без экспортной пошлины по соглашению о беспошлинной торговле между Россией, Беларусью и Казахстаном. Однако с 1 января прошлого года в налоговый кодекс РФ были внесены изменения, положившие конец этой системе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Орландо Блум сделал оригинальное тату с именем сына, но допустил в нем ошибку

30.01 / Заявки по безработице в США сократились на 7 тысяч

18.02 / В Буденновске женщина выкинула новорожденную дочку в окно

12.12 / МИД оценил возможность подключения Казахстана к «Силе Сибири – 2»

19.02 / В Днепре сотрудники КОРД освободили женщину, которую похитили ради выкупа в $300 тыс.

13.02 / Россия и Грузия обсудят возможность восстановления авиасообщения

22.01 / «Золотому мальчику» из Чебоксар дали реальный срок

13.12 / «Олежка Винник, ти не конкурент». Зибров презентовал клип с усатыми женщинами на трек «Вуса-бренд». Видео

10.01 / Эксперт объяснил расхождение позиций США, Канады и Британии по авиакатастрофе в Иране

14.02 / НАПК начало проверку по поводу невнесения Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика