Украинцы возмутились из-за поста «Квартала 95» о годовщине Евромайдана

21.02.2020, 12:51, Новости дня

Украинцы выразили негодование в связи с опубликованным студией «Квартал 95» четверостишием, который посвящен годовщине Евромайдана.

«Я не забуду огонь в центре столицы,

И мужественные вокруг лица – страна сильных людей! 

Я помню, кто за страну погиб, 

Шевронов своих не сбросил. Страна мужественных людей», – написано под фотографией на странице студии в Facebook.

Под записью появились сотни негативных комментариев. Украины напомнили, что во время событий на Майдане шевроны носили только бойцы «Беркута».

«Это ода «Беркуту»?» – написал Александр Кравченко.

«Почему-то, когда читаю сообщение на эту тему на странице, возникает ощущение отвращения. Безобразно», – отметил Толик Лисак.

«Почему вам не стыдно?» – возмутился Алексей Яковенко.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович сделал заявление по случаю шестой годовщины расстрелов на Майдане, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет «объединить страну», и сообщил о готовности помочь ему.

Напомним, в конце 2013 года в Киеве произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Они продолжались по февраль 2014 года, когда произошла стрельба неустановленных лиц, в том числе и снайперов, в результате которой погибли 53 человека, которых на Украине принято называть «Небесной сотней».

Новые украинские власти возложили ответственность за смерть этих людей на тогдашнего президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». После госпереворота спецподразделение было распущено.



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