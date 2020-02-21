Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 75 тысяч человек

21.02.2020, 12:48, Новости дня

Число заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 в Китае составляет 75 тысяч 465 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. По состоянию на 21 февраля в Китае зарегистрированы 889 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки от болезни погибли 118 человек.

Общее количество погибших от нового вируса составляет 2236 человек. Еще 2109 пациентов излечились и выписаны из больниц. За все время с начала эпидемии в КНР выздоровели 18 тысяч 264 человека.

Китайские власти сообщили, что скорректировали расчет показателей, из-за чего накануне зафиксировали минимальное число зараженных за сутки с конца января. Медики пояснили, что 20 февраля вызываемое коронавирусом заболевание предполагали у 600 человек только в Ухане. Но затем в 279 случаях этот диагноз не подтвердился.

В остальном мире коронавирус диагностирован у более тысячи человек, в основном в Японии. За пределами Китая от инфекции погибли 11 человек.

В России накануне Московский метрополитен поручил своим сотрудникам останавливать граждан Китая для анкетирования, пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на свои источники.

В анкете приезжие из КНР должны будут сообщить дату и цель прибытия, место фактического проживания, рассказать о симптомах ОРВИ, если они есть, проходили ли они карантин и планируют ли в ближайшие 15 суток покидать Москву.

Ранее «Мосгортранс» разослал водителям общественного транспорта сообщения с просьбой уведомлять диспетчеров и полицию о том, что в салоне находятся лица китайской национальности. В пресс-службе организации заявили, что цель этих действий – «обеспечение комфорта и безопасности на транспорте».