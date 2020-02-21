Новосибирский дом ветеранов решили проверить после сообщений о жестоком обращении

21.02.2020, 12:44, Новости дня

Росздравнадзор по Новосибирской области проверит качество оказания медпомощи постояльцам местного Дома ветеранов после сообщений о жестоком обращении с людьми со стороны администрации и сотрудников учреждения.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «в связи с распространенной в СМИ информацией о ненадлежащем уходе за пожилыми людьми в ГАУ НСО ССО «Новосибирский Дом ветеранов», территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области совместно с органами прокуратуры проведет проверку качества медицинской помощи постояльцам учреждения».

Ранее издание «Тайга.инфо» со ссылкой на посещающих пансионат волонтеров и постояльцев сообщило, что престарелые люди в Доме ветеранов якобы подвергаются издевательствам со стороны работников и администрации учреждения.

Сообщается, что постояльцев плохо кормили, привязывали к кроватям и отбирали у них пенсии по инвалидности.

Напомним, в октябре внучка ветерана труда рассказала об издевательствах врачей над ее бабушкой.



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